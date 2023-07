Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca le-a trimis scrisori oficiale presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si secretarului general al ONU, Antonio Guterres, cu propunerea de a continua Initiativa Cerealelor de la Marea Neagra sau a unui echivalent al acesteia intr-un format trilateral,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca trebuie facut totul astfel incat coridorul prin care se exporta cereale prin Marea Neagra sa continue sa fie utilizat chiar si dupa ce Rusia si-a suspendat participarea. Un acord negociat in iulie anul trecut de ONU si Turcia a permis exportul…

- Ministrul apararii german Boris Pistorius a declarat ca intelege frustrarea presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, fata de procesul lent de aderare la NATO, dar a insistat ca trebuie indeplinite anumite cerinte inainte ca o tara sa adere la Alianta Nord-Atlantica, potrivit Agerpres. ”Ii inteleg…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni, 10 iulie, ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa la summitul alianței, care va avea loc pe 11 și 12 iulie la Vilnius, relateaza BBC . „Ne vom reinnoi legaturile politice. Președintele Zelenski ni se va alatura la reuniunea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia pentru a discuta cu președintele Recep Tayyip Erdogan despre acordul privind cerealele din Marea Neagra și despre evoluțiile razboiului din Ucraina, a anunțat joi agenția de stat Anadolu, potrivit Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 16 iunie, ca orice fel de negocieri de pace cu Moscova sunt posibile doar dupa retragerea completa a trupelor ruse din teritoriile ocupate, informeaza CNN."Astazi, am spus in mod clar și repetat in cadrul intalnirii noastre ca a permite orice…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat marti ca Moscova ia in considerare posibilitatea de a se retrage din acordul ce reglementeaza transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, motivand ca Rusia a fost “inselata” in ceea ce priveste punerea in aplicare a partilor din acest acord care se In cadrul…

- In cadrul unei intalniri televizate cu jurnalistii si bloggerii de razboi pro-Kremlin, Putin a declarat ca acordul a fost menit sa ajute tarile “prietene” din Africa si America Latina, dar s-a dovedit ca Europa este cel mai mare importator de cereale ucrainene, iar acest lucru asigura o sursa cheie…