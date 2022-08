Zelenski cere interdicţii de călătorie pentru ruși pe un an de zile Deși țari precum Estonia, Letonia și Finlanda iau in considerare sau pun in aplicare interdicții parțiale de calatorie și de acordare a vizelor pentru ruși, este clar ca Ucraina dorește o interdicție mult mai radicala decat se gandesc majoritatea țarilor occidentale. Presedintele Ucrainei a cerut Occidentului sa impuna rusilor o interdictie generala de calatorie, idee […] The post Zelenski cere interdictii de calatorie pentru ruși pe un an de zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus, vineri, ca decizia istorica a Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de candidat la UE este o recunoșatere a faptului ca țara sa aparține Europei, și nu este un taram de tranzit, la granița dintre orci și efli. „Este recunoscut oficial ca…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a explicat, luni, de ce nu a putut sa ia masuri pentru avariile din reteaua de termoficare, pe care le va rezolva, pana la sfarsitul mandatului sau. Ghinion, cum e o vorba celebra a președintelui Klaus Iohannis. Pe langa motivele „istorice” invocate mereu, edilul…

- Vladimir Putin a dat primul interviu din ultimele peste 100 de zile, de cand Rsia a invadat Ucraina. El explica situația grava din punct de vedere economic a Rusiei prin faptul ca liderii europeni și americani „nu au dat curs solicitarilor noastre urgente de a menține contracte pe termen lung de furnizare…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului american al apararii a declarat ca avansul Rusiei pe frontul de est, in Donbas este foarte aproape de o retragere a armatei ucrainene. John Kirby a explicat, pe 27 mai, intr-o conferința de presa la Pentagon, ca fața de primele zile ale invaziei, rușii se mișca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat statele partenere sa semneze un acord si sa creeze un mecanism prin care bunurile si fondurile rusesti aflate sub jurisdictia lor sa poata fi confiscate pentru a fi folosite la oferirea de compensatii celor afectati de razboi. „Indemnam tarile partenere…

- Gruparea de hackeri ruși Killnet a anunțat un atac cibernetic la scara larga impotriva mai multor țari, inclusiv Romania. Celelalte țari vizate sunt SUA, Germania, Regatul Unit, Italia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia și Ucraina. ⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber…

- Unele dintre cele mai mari exerciții desfașurate vreodata de alianța militara in țarile baltice vor incepe in cursul zilei de luni. Exercițiile NATO poarta numele de cod „Ariciul”, potrivit BBC. Exercițiile vor avea loc in Estonia in urmatoarele doua saptamani și vor implica 15.000 de soldați din zece…

- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele finlandez Sauli Niinisto și premierul Sanna Marin, o schimbare majora de politica declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. „Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere…