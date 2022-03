Zelenski cere Germaniei să ajute Ucraina să salveze Kievul, numit odinioară ”micul Berlin” Kievul era numit odinoara ”micul Berlin”, cu care se asemana ca ”deschidere, emotie, libertatea din parcuri, sinceritatea oamenilor,, cluburi si petreceri”, declara Zelenski. ”Acum Kievul este inchis. Este tacut si asteapta (sunetul unei) sirene de raid aerian care obliga oamenii sa se retraga in adaposturi”, afirma el. Zelenski a difuzat un clip de 20 de secunde in care se aude o sirena de raid aerian si a subliniat ca este un lucru pe care ucrainenii il aud ”ore, zile si saptamani”. ”Sunetul unei sirene este un lucru cu care ucraineni traiesc, muncesc si incearca sa doarma. Ei isi ingrijesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Hebestreit, a explicat motivele pentru care Germania a refuzat sa excluda Rusia din sistemul de plați interbancare SWIFT și a respins criticile ucrainenilor care cereau acțiuni mai dure ale Occidentului impotriva Rusiei dupa ce Moscova și-a…

- Se tot discuta de decuplarea de la sistemul internațional de plați SWIFT a Rusiei, ca fiind o sancțiune extrem de dura ce ar putea afecta Rusia, chiar atât de mult încât ar putea avea o influența majora în a opri invazia din Ucraina, fiind numita chiar „opțiunea nucleara”…

- Germania opreste controversata conducta Nord Stream 2, ca o consecinta a incursiunii Rusiei in Ucraina. Anuntul a fost facut astazi de cancelarul german, Olaf Scholz, care a precizat ca situatia in acest moment este fundamental diferita si de aceea in contextul evenimentelor recente din Ucraina, Germania…

- Olaf Scholz a anunțat ca gazoductul Nord Stream 2 a fost oprit. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, marți, 22 februarie, ca proiectul gazoductului Nord Stream 2 nu poate continua in contextul actual al crizei din Ucraina. El a spus ca procesul de aprobare a fost oprit, transmite Deutsche Welle…

- Miniștrii de Externe francez și german vor face o vizita, in comun, in zilele de 7 și 8 februarie in Ucraina, exact in ajunul viitoarei reuniuni de la Berlin intre Rusia și Ucraina, incadrate de Berlin și Paris, intr-o noua incercare de a gasi o cale diplomatica de dezescaladare a tensiunii de la frontierele…

- Ambasadorul ucrainean la Berlin, Andrii Melnik, a cerut excluderea Rusiei din sistemul international de plati interbancare SWIFT, transmite dpa. "Ucrainenii fac apel la coalitia din Germania sa lase deoparte toate considerentele si sa deconecteze Rusia de la SWIFT", a declarat diplomatul grupului…

- Saptamana aceasta, noul ministru de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a fost la Kiev și Moscova, incercand sa convinga Rusia sa nu atace Ucraina. Germania –din cauza istoriei sale – are o relație complicata cu armata. Dar aceasta abordare a devenit mai degraba o scuza convenabila pentru a nu-și…

- La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT la nivelul record de 162,775 euro pentru un Megawatt-ora, adica o crestere de peste 10% comparativ cu pretul inregistrat luni seara, si peste precedentul record stabilit in data de 6 octombrie. Pe piata din…