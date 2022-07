Zelenski cere evacuarea OBLIGATORIE a ucrainenilor din Donețk Volodimir Zelenski a cerut evacuarea de urgența a sutelor de mii de ucraineni, cu zeci de mii de copii, din localitațile din zona Donețk, unde se dau cele mai aprige lupte acum. Autoritațile au emis o decizie guvernamentala pentru evacuarea obligatorie a populației. ”Noi nu suntem Rusia. De aceea, fiecare viata este importanta pentru noi. […] The post Zelenski cere evacuarea OBLIGATORIE a ucrainenilor din Donețk appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Ucraina au emis o decizie privind evacuarea obligatorie a populatiei din regiunea Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski face apel la populatie sa plece, mai ales familiile cu copii. ”Noi nu suntem Rusia. De aceea, fiecare viata este importanta pentru noi”, a transmis presedintele.…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca autoritațile au ordonat evacuarea obligatorie a populației din estul regiunii Donețk, locul unor lupte violente cu Rusia, potrivit Sky News. Președintele ucrainean a spus ca sute de mii de persoane care se afla inca in zonele de lupta din regiunea…

- Autoritatile din regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat ca au blocat motorul de cautare Google, acuzat de ”promovarea” violentei contra rusilor, transmite vineri AFP, citata de Agerpes. Google ”promoveaza terorismul si violenta contra tuturor rusilor, in particular contra populatiei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski trage un semnal de alarma, intr-un discurs in Parlamentul din Luxemburg, si informeaza Occidentul ca armata rusa a cucerit 20% din teritoriul Ucrainei, care se afla sub autoritate straina, in timp ce confruntari armate fac ravagii in Donbas, mai ales la Sievierodonetk,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va avea convorbiri telefonice cu președinții ucrainean și rus, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, luni, 30 mai. „Speram ca razboiul dintre Rusia și Ucraina sa se incheie cu pacea cat de curand, dar se pare ca situația se inrautațește pe…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania de la inceputul razboiului declanșat de Rusia, in 24 februarie, a trecut de un milion de persoane, conform datelor transmise, luni, de Poliția de Frontiera. Politia de Frontiera anunta ca duminica au intrat in Romania 7.903 cetateni ucraineni, in scadere…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuza Rusia ca a blocat exportul a 22 de milioane de tone de alimente. O criza energetica va urma rapid unei crize alimentare daca Ucraina nu va primi ajutor pentru a-și debloca porturile, spune Zelenski. Dupa o intalnire cu premierul portughez Antonio Costa,…

- Autoritatile de securitate ucrainene afirma ca au descoperit o retea de agenti rusi care activau in Ucraina, informeaza, luni, DPA. Unul dintre acesti spioni se infiltrase chiar in Statul Major al armatei ucrainene, a dezvaluit Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski,…