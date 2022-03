Zelenski cere din nou Poloniei tancuri şi avioane de luptă Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat din nou Polonia sa-i trimita tancuri si avioane de lupta, pentru a ajuta Kievul sa lupte impotriva invaziei ruse asupra tarii sale, informeaza dpa. Intr-o conferinta de presa cu omologul sau polonez Andrzej Duda, Zelenski a atentionat ca daca fortele armate ucrainene nu vor fi sustinute cu avioane de lupta si tancuri, armata rusa ar putea deveni mai tarziu o amenintare la adresa tarilor vecine, membre ale NATO. Daca partenerii Ucrainei nu vor ajuta Kievul in acest fel, „exista un risc ridicat ca armata rusa sa devina o amenintare nu doar pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a precizat, joi, pentru Agerpres , ca din cele patru grupuri de lupta aprobate de NATO vor deveni complet functionale „intr-un orizont relativ scurt de timp”, cel din Romania fiind cel mai avansat. „Se cunoaste componenta acestui grup de lupta, a compozitiei…

- Sub efectul curenților de aer, norii de substanțe toxice nocive pot ajunge deasupra țarilor din zona - Romania, Republica Moldova, Polonia, Germania, Slovacia și Ungaria.Deocamdata, potrivit autoritaților de mediu din Romania, citate de Realitatea Plus, concentrația de monoxid de carbon din aerul aflat…

- Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Uniunea Europeana trebuie sa preia si sa ajute refugiatii ucraineni care fug de razboiul declansat de presedintele rus Vladimir Putin, dar povara nu trebuie sa cada doar pe umerii tarilor membre Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, care sunt…

- Numarul refugiatilor care a parasit Ucraina dupa invazia armatei ruse, la 24 februarie 2022, a depasit martipragul de doua milioane, potrivit site-ului Inaltului Comisraiat ONU pentru refugiati (UNHCR), pe care este prezentat un bilant, relateaza AFP. In total 2.011.312 de oameni au prarsit Ucraina…

- Razboiul din Ucraina continua sa șocheze și sa ingrozeasca intreaga planeta. Grupul E.ON condamna razboiul și violența și sprijina pe deplin sancțiunile politice adoptate in Europa și Germania. In urmatoarele saptamani, Națiunile Unite estimeaza ca vor exista in jur de 4 milioane de refugiați care fug…

- In aceasta luna compania Wizz Air ofera 100.000 de bilete gratuite refugiaților ucraineni pentru toate zborurile din Europa continentala, cu plecare din țarile din vecinatatea Ucrainei, Polonia, Slovacia, Ungaria și Romania, a anunțat Nexta TV pe Twitter. Zeci de mii de cetațeni ucraineni au intrat…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…