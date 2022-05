Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indemnat statele partenere sa semneze un acord si sa creeze un mecanism prin care bunurile si fondurile rusesti aflate sub jurisdictia lor sa poata fi confiscate pentru a fi folosite la oferirea de compensatii celor afectati de razboi. „Indemnam tarile partenere sa recunoasca legal ca Rusia trebuie sa fie facuta […] The post Zelenski cere ca Rusia sa raspunda financiar pentru crimele comise in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .