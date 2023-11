Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca fortele Kievului vor reusi in luptele lor in viitor, in special in regiunea Marii Negre, chiar daca situatia de pe front este dificila in prezent, relateaza DPA, conform AGERPRES."Lumea moderna este conceputa pentru a se obisnui cu succesul prea…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a spus compatriotilor, in mesajul transmis marti seara, ca Ucraina va adauga, cu ajutorul partenerilor, si mai multa securitate la Marea Neagra, iar Rusia va pierde orice oportunitate de a domina aceasta zona si de a-si raspandi influenta si forta distructiva…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus compatriotilor, in mesajul transmis marti seara, ca Ucraina va adauga, cu ajutorul partenerilor, si mai multa securitate la Marea Neagra, iar Rusia va pierde orice oportunitate de a domina aceasta zona si de a-si raspandi influenta si forta distructiva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ca revenirea conflictului israeliano-palestinian in centrul atentiei internationale nu va afecta sprijinul europenilor pentru Ucraina, relateaza AFP. „Multiplicarea crizelor nu va slabi in niciun…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul olandez Mark Rutte au vizitat vineri portul Odesa de la Marea Neagra, informeaza The Guardian.Potrivit președintelui ucrainean, Kievul depune eforturi pentru a-și consolida poziția in Marea Neagra pentru a putea continua exporturile de cereale,…

- Liderul de la Kiev a fost intampinat pe aeroport de ministrul de Externe, Luminița Odobescu, ulterior fiind primit de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Cei doi oficiali au facut declarații comune de presa, dupa discuțiile private pe care le-au avut anterior. In cadrul conferinței,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, 3 septembrie, ca va cere parlamentului de la Kiev saptamana care urmeaza sa il demita pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, și sa il inlocuiasca cu Rustem Umerov, șeful principalului fond de privatizare din Ucraina, informeaza Reuters…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat Rusia ca ar putea ramane fara flota daca forțele Moscovei continua sa atace porturile ucrainene.Intr-o conferința de presa susținuta duminica in fața jurnaliștilor din America Latina, Zelensky a declarat ca "nu avem la fel de multe arme, dar daca…