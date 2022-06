Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Rusia nu va fi capabila sa isi mentina capabilitatile militare, din cauza efectelor economice generate de sanctiunile impuse de Occident, afirma cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Sanctiunile „vor avea efecte foarte, foarte ample, iar economia Rusiei va fi trasa in urma cu cateva decenii”,…

- Germania incearca sa accelereze constructia terminalului pentru a importa gaze naturale lichefiate din diverse tari, inclusiv din Statele Unite. ”Avem o sansa mare sa facem ce este in mod normal imposibil in Germania: sa construim un terminal de gaze naturale lichefiate in aproximativ 10 luni si sa…

- OMV Petrom a obtinut in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,748 miliarde de lei, de peste trei ori mai mare decat rezultatul din aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 573 milioane de lei, potrivit raportului financiar al companiei. Veniturile din vanzari au atins 11,8 miliarde de…

- Zelenski a indemnat Parlamentul elen prin intermediul unei videoconferinte sa ”faca mai mult” si sa isi foloseasca ”oportunitatile ca membru al Uniunii Europene pentru a organiza salvarea Mariupolului”. ”Cei care aleg razboiul pierd intotdeauna. Cei care incearca sa priveze o tara de independenta sa…

- In discursul sau adresat Consiliului European si postat pe Facebook joi noapte, Zelenski a afirmat ca, daca sanctiunile erau preventive, exista o sansa ca Rusia sa nu porneasca razboiul."Ati blocat Nord Stream 2. Va suntem recunoscatori. Si pe buna dreptate. Dar a fost de asemenea putin cam tarziu.…

- ”In continuare, suspendam renumitele marci Nestle, precum KitKat si Nesquik, printre altele. Am oprit deja importurile si exporturile ale produselor neesentiale in Rusia si din Rusia, am oprit orice publicitate si am suspendat toate investitiile de capital din tara. Desigur, respectam pe deplin toate…

- Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat ca sugestiile privind un embargo instantaneu asupra livrarilor de energie din Rusia ar trebui respinse, deoarece impactul asupra Europei ar fi devastator, transmite BBC . Olaf Scholz a declarat ca Germania este in curs de a deveni independenta de sursele de…

- Razboiul din Ucraina continua, in ciuda tuturor sanțiunilor impuse Rusiei și nenumaratelor cereri de pace. In consecința, industria auto, inclusiv cea de la noi, continua sa sufere. Spre exemplu, uzina Dacia de la Mioveni produce inclusiv componente (motoare și cutii de viteze) pentru fabricile Global…