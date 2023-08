Zelenski: Avem sisteme Patriot suplimentare. Mulţumesc personal Germaniei. Teritoriul nostru are nevoie de mult mai multe Presedintele Volodimir Zelenski le-a vorbit compatriotilor, miercuri seara, despre contraofensiva in curs si despre cum ar putea fi ea imbunatatita, spunandu-le ca sarcina tuturor in Ucraina este de a creste potentialul capacitatilor de pe front si de a-i slabi pe ocupanti. El a anuntat in context ca Germania livreaza sisteme Patriot suplimentare, dar a aratat ca intregul teritoriu are nevoie de mult mai multe mijloace de aparare aeriana si a promis ca depune eforturi diplomatice in acest sens. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ansamblu simfonic extraordinar, alcatuit din Orchestra Naționala de Tineret a Germaniei, Orchestra Simfonica de Tineret a Ucrainei și Orchestra Naționala de Tineret a Republicii... The post Orchestrele Naționale de Tineret din Germania, Ucraina și Moldova, in concert la Arad appeared first on Special…

- Persoanele reținute in landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul Germaniei, sunt din Turkmenistan, Tadjikistan și Kargazstan. Cei șapte sunt suspectați ca au inființat o grupare terorista pentru comite atacuri de amploare asemanatoare cu cele ale Statului Islamic, relateaza Reuters.Potrivit procurorilor,…

- Politia germana a arestat joi sapte persoane suspectate ca au fondat o organizatie terorista cu scopul de a comite atacuri de mare amploare similare cu cele ale Statului Islamic, iar in Olanda au fost arestate doua persoane care ar avea legatura cu aceasta grupare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Cetatenii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, 4 iulie, intr-o conferința de presa comuna ținuta la Berlin alaturi de cancelarul Olaf Scholz, ca trebuie luate decizii rapide, astfel incat in Romania sa fie trupe militare din Germania in permanența, in actualul context geopolitic generat de invazia Rusiei…

- Elvetia, desi neutra, a anuntat marti ca doreste sa se alature proiectului german "Euro Sky Shield", care deja a atras 17 tari in contextul razboiului din Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.Anuntul a venit inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din Elvetia, Austria si Germania, care…

- Administratia Rusiei a denuntat, miercuri, decizia Germaniei de a inchide consulate ruse, catalogand actiunea drept o "provocare necugetata" si amenintand cu riposte, in contextul deteriorarii relatiilor bilaterale din cauza conflictului din Ucraina.

- Intr-un document consultat de Reuters, comisarul european pentru energie, Kadri Simson, spune ca politicile de economisire a energiei ar urma sa reduca consumul de gaze al UE cu 60 de miliarde de metri cubi. Este o cantitate ce ar depasi volumul combinat de gaz si gaz natural lichefiat pe care UE se…

- Este a 447-a zi de la inceputul razboiului la scara larga din Ucraina. Zelenski a desfașurat un turneu de 3 zile in Europa pentru a obține sprijin militar, dar și sprijin politic din partea aliaților europeni. Pentagonul a afirmat ca 31 de tancuri Abrams au ajuns pe teritoriul Germaniei unde soldați