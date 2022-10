Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni ca armata Ucrainei continua sa avanseze impotriva forțelor ruse și a eliberat noi orașe in mai multe zone, dar nu a oferit alte detalii. „Astazi, avansul armatei noastre a continuat, a tuturor luptatorilor noștri”, a spus Zelenski in discursul sau de seara, informeaza RADOR. „Au fost eliberate noi centre de populație in mai multe regiuni. Lupte grele au loc in mai multe sectoare ale frontului”, a adaugat el.

