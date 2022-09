Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au cucerit, pana la data de 9 septembrie, aproximativ 2.500 de kilometri patrați in cadrul contraofensivei din zona Harkov, potrivit Institutului pentru Studiului Razboiului, citat de HotNews.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca fortele Kievului au recucerit 30 de localitati de la trupele ruse in nord-estul tarii, unde Moscova a trimis intariri pentru a face fata acestei ofensive, noteaza AFP.

- Forțele ucrainene au eliberat, de la inceputul lunii septembrie, peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu ocupat de ruși, a anunțat joi noapte președintele Volodimir Zelenski in mesajul sau zilnic. Ucraina intenționeaza sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari,…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Mai multe explozii au avut loc, marți, in mai multe locuri din Crimeea. Un depozit de muniții a explodat in nord, iar mai tarziu coloane de fum au fost vazute la o baza aeriana din Gvardeyskoye, aflat in centrul peninsulei anexate ilegal de Rusia in 2014. Rușii vorbesc despre „un act de sabotaj”, in…

Cinci civili au revenit in Ucraina in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia, anunța Sky News.