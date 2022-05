Zelenski apare la festivalul de la Cannes cerând „un nou Chaplin” pentru războiul din Ucraina Volodimir Zelenski a intervenit la festivalul de la Cannes spunand ca este nevoie de un nou Chaplin pentru ca cinematografia sa nu ramana muta in fața razboiului din Ucraina. „Avem nevoie de un nou Chaplin care sa demonstreze ca cinema-ul nu este mut” in fata razboiului din Ucraina, a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intervenind de la Kiev intr-un mesaj video la deschiderea, marti seara, a celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, transmite AFP. „Vom continua sa luptam, nu avem alta optiune (…) Sunt convins ca +dictatorul+ va pierde”, a declarat el in fata… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

