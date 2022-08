Zelenski anunță „vești bune” în sudul Ucrainei. Care sunt cele mai fiebinți zone ale frontului Președintele Volodimir Zelenski a anunțat „vești bune” cu privire la distrugerea forțelor invadatoare din sudul Ucrainei. „Din sudul țarii avem vești bune referitoare la distrugerea forțelor și mijloacelor armatei ruse. Nu pierdem o singura zi sa reducem potențialul invadatorilor”, a transmis sambata seara Zelenski, care a mai precizat ca luptele crancene continua in Donbas. „Cele mai fierbinți puncte ale linie frontului sunt neschimbate – Avdiivka, Marinka, Pisky, Bakhmut. Rusia a trimis o mare parte din resursele sale militare – artilerie, echipament, oameni. Toți aparatorii noștri de acolo… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

