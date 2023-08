Stiri pe aceeasi tema

- Un plan de asasinare a lui Volodimir Zelenski, in care era implicat o rusoaica, ar fi fost dejucat, anunța serviciile secrete ucrainene.O informatoare a serviciilor speciale ruse a fost reținuta in regiunea Nicolaiev. Ea a colectat date despre depozitele Forțelor Armate ale Ucrainei și chiar a furnizat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca o bomba a rușilor a lovit un centru de transfuzie sanguina. Ucraina a fost vizata de un atac de proporții al rușilor in noaptea de sambata spre duminica. O bomba ghidata a lovit un centru de transfuzie sanguina din nord-estul Ucrainei, provocand…

- Razboiul ajunge ”in Rusia, in centrele sale strategice si in bazele sale militare”, ”un proces inevitabil, natural si absolut drept”, la peste un de la invazia rusa a Ucrainei, la 22 februarie 2022, a anuntat Volodimir Zelenski, in urma unui atac cu drone care a vizat un cartier rezidențial din Moscova.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000 au fost raniți. „Ei (Wagner – n.r.) aveau doua categorii: mercenari profesioniști și cei mobilizați din inchisori, carnea lor de tun. Trupele noastre au ucis 21.000 dintre…

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…

- Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a declarat intr-un interviu pentru The Washington Post, care a fost publicat vineri, ca pentru dezocuparea fiecarui metru de teren ucrainean, soldații platesc cu sange, asa ca este deranjat de comentariile externe legate de faptul ca contraofensiva…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe canalul sau Telegram sa ca șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kirill Budanov, a participat personal la ședința cabinetului militar vineri, 16 iunie, relateaza Noi.md cu referire la haqqin. "A avut loc un alt eveniment, despre…

- Trsrupele ucrainene au un oarecare succes in direcția Zaporijjia - potrivit unui anunt facut joi de șeful adjunct al Direcției Operaționale Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul de brigada Oleksi Hromov, informeaza Rador."Forțele de aparare din direcția Zaporijjia…