- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca armata țarii sale a obținut „rezultate semnificative” in est și a menționat Lyman, un bastion ocupat de ruși, pe care forțele pro-Moscova se lupta sa il pastreze, scrie Reuters. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat anterior ca trupele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat vineri lumea intreaga sa condamne pseudo-referendumurile organizate de Moscova, in curs de desfasurare in patru teritorii pe care trupele ruse le-au cucerit in Ucraina de la inceputul invaziei. Concomitent, președintele american Joe Biden a promis…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis ca luptele pentru recastigarea teritoriilor pierdute in fata Rusiei nu se vor opri, in timp ce Kievul a anuntat ca trupele sale au avansat pana la malul estic al raului Oskil, amenintand fortele de ocupatie rusesti din Donbas, scrie Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca demersurile de integrare a tarii in Uniunea Europeana merita o atentie speciala, avand vineri o sedinta in acest sens cu oficiali ucraineni. ”Miscarea Ucrainei catre UE si transformarea in interiorul tarii noastre, unul dintre elementele cheie ale…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sustine ca armata rusa a fost ”expulzata” din regiunile nordice si din Insula Serpilor. ”Ei simt deja ca a venit timpul sa fuga din Herson si din sudul tarii”, afirma presedintele, adaugand ca ”va veni timpul cand vor fugi din regiunea Harkov, din Donbas, din…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau turc, Tayyip Erdogan, s-au intalnit la Teheran pentru a discuta despre exportul de cereale ucrainene. Președintele rus a susținut ca s-au facut progrese. Pe front, armata rusa continua sa loveasca in estul și sudul țarii.

- Ucraina aduna o forța de un milion de persoane echipate cu armament occidental cu scopul de a recupera teritoriul din sudul țarii, a declarat ministrul apararii Oleksii Reznikov. Demnitarul a spus pentru The Times ca noul ordin a venit de la varf, președintele ucrainean Volodimir Zelenski fiind dornic…