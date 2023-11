Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari joi ca are un plan de lupta prin care armata ucraineana sa elibereze anul viitor mai multe orase ocupate de Rusia in estul si sudul Ucrainei, in timp ce ministrul sau de externe Dmitro Kuleba a respins din nou orice armistitiu sau negocieri cu…

- Forțele ruse au doborit duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea a informat un responsabil rus, relateaza Agerpres.ro. „Trei rachete inamice in direcția Crimeea au fost doborite” in regiunea Herson a declarat pe Telegram Vladimir Saldo, instalat de Moscova la conducerea zonelor ocupate in…

- Fortele ruse au doborat duminica trei rachete ucrainene care vizau Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014 si vizata in mod regulat de atacuri ale fortelor de la Kiev, a declarat un oficial rus, potrivit AFP."Trei rachete inamice care vizau Crimeea au fost doborate" in regiunea Herson la sfarsitul…

- Forțele ruse și ucrainene au dus lupte aprige in jurul orașului Avdiivka din estul Ucrainei, dupa ce Moscova a lansat saptamana aceasta una dintre cele mai mari ofensive militare din ultimele luni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca forțele ucrainene iși mențin pozițiile in a treia…

- La intrunirea bilaterala cu presedintele Ucrainei, presedintele Klaus Iohannis a reasigurat, in mod oficial, sprijjinul Romaniei pentru Ucraina, in conflictul cu Rusia.Presedintele si a exprimat admiratia pentru curajul si rezistenta poporului ucrainean si, totodata, a declarat ca este dispus sa inceapa…

- Vladimir Konstantinov, presedintele Parlamentului din Crimeea, a declarat ca proprietatile nationalizate vor fi vandute ”in curand” si ca autoritatile au organizat primele opt licitatii pentru proprietatile unor oameni de afaceri ucraineni. Contractele de vanzare s-au ridicat la peste 815 milioane de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga marti ca se pregateste de un razboi indelungat, spunand ca Ucraina s-ar putea folosi de orice incetare a focului pentru a se reinarma – exact genul de argument pe care il foloseste si Kievul atunci cand vorbeste de un armistitiu cu Rusia. In plus,…

- Contraofensiva dusa incepand din iunie de armata Kievului are drept obiectiv eliberarea intregii Ucraine si „nu conteaza cat timp va dura aceasta”, a declarat seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba. „Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor noastre in interiorul…