Imagini sfașietoare din subsolul uzinei Azovstal din Mariupol, locație pe care rușii incearca sa o cucereasca. O mie de civili, printre care și copii, sunt captivi la subsol. Forțele de ordine au venit sa le aduca mancare copiilor captivi sub daramaturi.

Kievul va abandona negocierile cu Moscova, in cazul in care rusii ii ucid pe combatantii din otelaria Azovstal, care apara Mariupolul, sau daca are loc vreun referendum la Herson, ameninta sambata, intr-o conferinta de presa, la metroul din Kiev, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski

Presedintele rus Vladimir Putin apreciaza vineri ca fortele sale au preluat "cu succes" controlul asupra orasului ucrainean Mariupol si ordona asedierea ultimilor combatanti ucraineni si nu luarea cu asalt a otelarei Azovstal, in care s-au baricadat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca a vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron despre negocieri, garanții de securitate și coridoare umanitare din orașul port Mariupol

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un interviu pentru presa din Rusia, ca orase ca Volnovaha, Mariupol si altele, din regiunea Kiev, nu mai exista, ca urmare a atacurilor rusilor. Interviul cu președintele Ucrainei a fost cenzurat in Rusia de catre

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca bombardamentele rusești impiedica autoritațile din orașul asediat Mariupol, din sud, sa stabileasca in mod eficient coridoare umanitare

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța noi negocieri de pace intre Ucraina și Rusia.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța faptul ca oamenii care lupta cu arma in mana impotriva rușilor vor primi un salariu de 3000 de euro pe luna.