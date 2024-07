Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina intentioneaza sa diminueze influenta rusa in partea de vest a Marii Negre printr-o noua strategie maritima nationala, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in interventia sa de sambata seara, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- In era in care securitatea energetica devine cruciala pentru Europa și in contextul tuturor provocarilor aduse de razboiul provocat de Rusia in Ucraina, exploatarea gazelor naturale romanești din subsolul Marii Negre este un factor real de consolidare a securitații in aprovizionarea cu energie, atat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa, in perioada 27-28 iunie 2024, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei, anunța Administrația Prezidențiala. Agenda Consiliului European include teme de actualitate, precum situatia din Ucraina, securitatea…

- „Ma bucur ca ne intalnim astazi aici și trebuie sa spun ca ma bucur foarte mult ca Flancul estic este acum mai puternic, este mai lung. Iar Suedia și Finlanda sunt bine reprezentate aici, la fel și NATO, la cel mai inalt nivel. Ce poate merge greșit? Nimic.Sunt convins ca intalnirea noastra de astazi,…

- Rusia a inceput sa foloseasca submarine pentru a patrula Marea Neagra dupa ce un numar de nave au fost atacate de Ucraina, a declarat Dmytro Pletenchuk, purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare de Sud și al Marinei, la televiziunea naționala pe 10 iunie.

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a fost intrebat, duminica, la un post TV, daca exista evaluari cu privire la scenariul ca Vladimir Putin ar putea ataca un stat membru NATO, nu neaparat acum, ci intr-un orizont de cativa ani. “Trebuie sa spunem un lucru, ca Federatia Rusa si-a reconstituit…