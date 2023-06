Zelenski anunță noi succese pe front și dă asigurări că niciun sistem Patriot n-a fost distrus Presedintele Volodimir Zelenski a vorbit mai pe larg, in alocutiunea de duminica seara, despre contraofensiva ucraineana, care intra in a treia saptamana. El a spus ca cele mai dificile misiuni sunt in directia Tavria, din sud, si a mentionat unitati ale armatei ucrainene implicate in operatiuni, multumindu-le, incurajandu-le si dand asigurari ca vor avea succes, scrie news.ro. „Aceasta saptamana se incheie - o saptamana foarte importanta pentru noi toti: pentru apararea noastra, pentru pasii nostri inainte, pentru actiunile noastre ofensive”, a spus Zelenski. „Armata noastra este in miscare:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

