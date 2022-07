Stiri pe aceeasi tema

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe Volodimir Gorbenko, adjunctul șefului Serviciului de Securitate al Ucrainei. Decretul nr. 506/2022 a fost publicat pe site-ul Biroului Președintelui.

Președintele Ucraine, Volodimir Zelenski, a demis-o pe Irina Venediktova din funcția de procuror general al Ucrainei. Ivan Bakanov a fost, de asemenea, revocat din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spune, in discursul adresat poporului, ca angajatii Biroului de Stat de Investigatii impreuna cu Serviciul de Securitate al Ucrainei l-au retinut pe fostul sef al Directiei principale a Serviciului de Securitate al Ucrainei in Republica Autonoma Crimeea,…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe Serhii Levchenko, seful departamentului de contrainformatii al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), si l-a numit in locul sau pe Aleksander Dubrovin.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, in noaptea de vineri spre sambata, ca este recunoscator SUA, presedintelui Joe Biden si Congresului pentru „echivalentul celebrului program Imprumut si Inchiriere", despre care a afirmat ca „a ajutat mult in lupta impotriva nazistilor in timpul…