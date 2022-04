Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, luni, inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat. “In estul si sudul tarii noastre, ocupantii incearca sa atace intr-un mod mai dur decat inainte. Ei pun presiune, cautand un punct slab in apararea statului nostru ca sa […] The post Zelenski anunța inceputul ofensivei ruse in Donbas: Indiferent cate trupe aduc, vom lupta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .