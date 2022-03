Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis, luni noaptea, într-un mesaj, ca Irpin a fost eliberat, dar ca trupele ruse controleaza nordul Kievului. El mai afirma ca în regiunile Cernihiv, Sumi, Harkov, Donbas, sudul Ucrainei, situatia ramâne peste tot tensionata, foarte…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis, luni noaptea, intr-un mesaj, ca Irpin a fost eliberat, dar ca trupele ruse controleaza nordul Kievului. El mai afirma ca in regiunile Cernihiv, Sumi, Harkov, Donbas, sudul Ucrainei, situatia ramane peste tot tensionata, foarte dificila, iar pana…

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

- Blindatele rusești se apropie de Kiev. Cea mai mare parte a forțelor terestre ruse se afla la aproximativ 25 de kilometri (15,5 mile) de centrul capitalei Ucrainei. Ultimele date privind poziția convoiului rusesc au fost prezentate de Ministerul britanic de Aparare, pe baza celei mai recente evaluari…

- Orasul Liov, situat in vestul Ucrainei, a atins limita capacitatii de a ajuta refugiatii stramutati de invazia rusa, a declarat, luni, primarul orasului, Andriy Sadoviy. Sute de mii de persoane stramutate au ajuns in Liov de cand a inceput invazia, punand o presiune uriasa asupra resurselor orasului,…

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…

- Situația in Kiev este sub controlul ucrainenilor dupa inca o noapte de lupte, a anunțat luni dimineața comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski. Alexandr Sirski spune ca rușii au sufetrit „pierderi semnificative” și ca sunt obosiși și demoralizați. „Astazi inamicul…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei: doi militari ucraineni au fost uciși sambata in urma confruntarilor cu separatistii pro-rusi din regiunea Donbas. Inclusiv jurnaliștii s-au aflat sub tiruri.