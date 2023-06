Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre NATO se grabesc sa finalizeze un plan care sa prevada un sprijin pe termen lung pentru Ucraina, incercand sa identifice cea mai buna modalitate de a asigura securitatea acestei tari pana cand ea se va putea alatura aliantei militare, potrivit unor responsabili

- Cardinalul italian Matteo Zuppi, insarcinat de Papa Francisc cu o misiune de pace in incercarea de a ajuta la incheierea razboiului din Ucraina, a plecat luni spre Kiev pentru o vizita de doua zile in cursul careia va avea discutii cu autoritatile guvernamentale, relateaza Reuters. Vaticanul a anuntat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat „asigurari categorice” omologului sau american Joe Biden ca avioanele de lupta F-16 care vor fi furnizate Kievului nu vor ataca teritoriul rusesc, relateaza AFP si Reuters, citandu-l pe liderul de la Casa Alba. Liderul american, care a sustinut o conferinta…

- Rusia a anuntat sambata ca a cucerit integral Bahmut, orasul devastat din estul Ucrainei. Acest anunț ar marca sfarsitul celei mai lungi si sangeroase batalii din razboiul de 15 luni, noteaza News.ro. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica pierderea orasului Bahmut in…

- Eurodeputatii au aprobat propunerea Comisiei de a acorda guvernului Republicii Moldova sprijinul pentru stabilizarea situatiei economice a tarii, cu 561 voturi „pentru”, 43 „impotriva” si 20 abtineri, arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Sprijinul, in valoare totala de 45 de milioane…

- Rusia va fi invinsa la fel cum a fost invins nazismul in 1945, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia zilei de 8 mai, cand se celebreaza victoria aliatilor asupra Germaniei naziste si sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza AFP și Hotnews. „Tot vechiul rau pe…

- Presedintele Volodimir Zelenski a transat, in discursul de vineri seara, controversa aparuta in ultimele zile in legatura cu Crimeea si o eventuala flexibilizare a pozitiei Kievului in privinta negocierilor de pace, spunand clar ca Ucraina nu va renunta la obiectivul de a recupera intreg teritoriul…