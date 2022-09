Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va discuta marti cu directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, au declarat pentru Reuters doua surse. Consiliul de administratie al FMI a discutat un plan care ar putea oferi Ucrainei un ajutor de urgenta de 1,4 miliarde…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a dedicat discursul sau de duminica, din ziua de razboi cu numarul 200, aparatorilor Ucrainei, el multumindu-le tuturor celor din armata, de la infanterie pana la fortele aeriene, fortele navale si serviciile de informatii.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica seara ca armata sa a preluat controlul in orasul strategic Izium, estul Ucrainei, unde Kievul a lansat o contraofensiva care a rupt liniile rusesti, relateaza AFP. De partea cealalta, oficialii ruși recunosc ca sunt in mare dificultate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis trei decerete de demitere a șefului serviciului de securitate de stat, de demitere a procurorului general al Ucrainei și de numire a unui procuror general interimar, potrivit site-ului Administrației Prezidențiale.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, sambata seara, in discursul catre natiune, ca rachetele rusesti nu vor reusi sa distruga unitatea poporului Ucrainei..

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe 'inamicii rusi' care i-au invadat tara ca 'nu se vor simti in siguranta nicaieri in spatele liniei frontului in Ucraina' pentru ca armata nu va permite acest lucru, relateaza miercuri EFE si Ukrinform.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat acordarea statutului de tara candidata la aderare Ucrainei, despre care a spus ca reprezinta un puct de cotitura, in cadrul unui videoclip dat publicitatii vineri, relateaza DPA și Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca eliberarea tarii si obtinerea victoriei este ”obiectivul national” la care trebuie lucrat in fiecare zi, nu doar de catre autoritati, ci de fiecare cetatean in parte. Zelenski a anuntat ca a discutat cu alti 11 lideri din tot atatea state pentru…