Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, intr-un mesaj video, ca trupele Kievului „restabilește rapid ordinea” in teritoriile eliberate din Harkov și le-a trimis soldaților ruși sa fuga daca nu vor sa fie capturați, potrivit Pravda Ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca, desi unora li se pare ca este ”o acalmie” dupa o serie de victorii, este pregatirea pentru urmatoarea etapa. ”Pentru urmatoarea etapa de cuvinte care sunt foarte importante pentru noi si care trebuie neaparat sa fie auzite. Pentru ca Ucraina trebuie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica seara, in discursul adresat natiunii, ca la Mariupol se pregateste un "proces-spectacol" pentru soldatii ucraineni capturati, el subliniind ca Ucraina nu va tolera acest lucru si, daca asa ceva se va intampla, orice negociere cu Rusia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs catre natiune, ca in cazul persoanelor cu cetatenie rusa “tacerea se apropie de nivelul complicitatii” si ca razboiul va dura mai putin daca Ucraina va fi mai puternica si Rusia mai slaba. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit vineri cu Papa Francisc, informeaza liderul de la Kiev, pe pagina sa de Twitter, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskyi, a scris marți pe Telegram ca Ucraina inca nu poate depași avantajul armatei ruse in materie de artilerie și numar de soldați, totuși se face tot ce este „posibil și imposibil” pentru a obține arme care sa permita acest lucru. Fii la curent cu cele…

- Ucraina anunta luni ca a primit noi sisteme de lansatoare multiple de racheta din Statele Unite si din Germania, care-i consolideaza arsenalul artileriei cu raza lunga de actiune si care, afirma Kievul, schimba dinamica pe campul de lupta, relateaza AFP, scrie News.ro. Fii la curent cu cele…

- Ivan Bakanov, fostul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei, a declarat ca nu a reușit sa schimbe „sistemul” in cațiva ani, avand in vedere ca a fost „infliuențat” de un inamic „puternic și insidios”. Bakanov a fost demis de președintele Volodimir Zelenski in urma cu doua zile. Fii la…