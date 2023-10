Zelenski anunță că 'face totul' pentru ca Ucraina să primească sisteme de apărare antiaeriană Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari miercuri ca tara sa face "totul" pentru a obtine noi sisteme antiaeriene din Occident inainte de iarna pentru a face fata unei posibile noi campanii de bombardamente masive rusesti, relateaza AFP și Agerpres. "Facem totul pentru a furniza Ucrainei mai multe sisteme de aparare antiaeriana inainte de iarna. Si acum asteptam anumite decizii de la partenerii nostri", a spus Zelenski in discursul sau video de seara difuzat pe retelele de socializare. El a cerut, de asemenea, sa fie "realizate cat mai curand posibil" lucrarile pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

