Zelenski anunță că armata Rusiei se retrage din nordul Ucrainei Președintele Ucrainei a anunțat, in noaptea de vineri spre sambata, ca forțele armate ruse se retrag, incetul cu incetul, din nordul țarii, dar mai sunt ”batalii dificile” de dus inainte de a se ajunge din nou la pace. ”Inainte – batalii dificile. Este inca imposibil sa ne gandim ca am trecut deja toate testele”, a […] The post Zelenski anunța ca armata Rusiei se retrage din nordul Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Din orașul port Mariupol de la sud, țintit fara incetare de bombardamentele rusești in ultimele doua saptamani, peste 30.000 de oameni au fugit deja. Mariupol se confrunta cu cea…

- Șeful Garzii Naționale a Rusiei, Viktor Zolotov, unul dintre aliații apropiați ai liderului de la Kremlin, a recunoscut public, la o slujba condusa de patriarhul ortodox Kiril, ca „operațiunea militara” a Rusiei in Ucraina nu a decurs atat de repede pe cat și-a dorit Vladimir Putin. Este pentru prima…

- Ucraina acuza din nou armata rusa de faptul ca a ”taiat”, luni, alimentarea cu energie electrica a Centralei Nucleare avariate de la Cernobil, situata la nord de Kiev si aflata sub controlul Rusiei, relateaza AFP. Autoritatile ucrainene au anuntat duminica faptul ca au restabilt alimentarea cu energie…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Agentia de rating Fitch a scazut din nou ratingul datoriei ruse, avertizand ca, in opinia sa, este ”iminenta” o intrare in incapacitate de plata (default suveran) a Rusiei. Ar fi o premiera negativa pentru Risa, care nu a mai intrat in incapacitate de plata de aproape 25 de ani, din 1998. Fitch argumenteaza…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a anunțat, luni, ca cel puțin 1.207 de civili au fost uciși sau raniți in Ucraina de la inceputul invaziei rusești. Consilierul președintelui Zelenski, Mihai Podoliak, a acuzat Rusia ca a distrus peste 200 de școli, 34 de spitale și peste 1.500 de cladiri…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…

- Romania iși repatriaza familiile diplomaților din ambasada Romaniei la Kiev, de teama unei eventuale invazii militare a Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Romania nu este prima țara care iși retrage personalul neesențial de la Kiev, acțiuni asemnatoare fiind intreprinse atat de SUA și Israel, cat…