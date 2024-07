Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, se va afla la Beijing de marti pana vineri, aceasta fiind prima sa vizita in capitala Chinei de la inceputul invaziei pe scara larga a Rusiei in tara sa, in februarie 2022, relateaza POLITICO.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat joi, la Washington, acordul bilateral de securitate intre cele doua tari. Documentul semnat la Washington are strict valoare politica, nu juridica. Presedintele roman a fost insotit la ceremonia de semnare…

- Ucraina intentioneaza sa diminueze influenta rusa in partea de vest a Marii Negre printr-o noua strategie maritima nationala, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in interventia sa de sambata seara, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- Presedintele ucrainean a acuzat China de prelungirea razboiului in tara lui prin sustinerea Rusiei. Volodimir Zelenski a afirmat ca Beijingul nu numai ca refuza sa participe la un summit care urmeaza sa aiba loc in Elvetia in luna iunie, dar ca acesta incearca sa impiedice alte tari sa participe la…

- ”Serviciile de informatii ale apararii americane si britanice sunt in masura sa dezvaluie ca un ajutor letal este trimis in prezent de catre China catre Rusia si Ucraina”, a acuzat el miercuri la Conferinta Apararii de la Londra. NATO trebuie ”sa se trezeasca” si sa-si creasca cheltuielile cu apararea…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Diplomația americana a avertizat, joi, ca nu accepta ca președintele chinez Xi Jinping „sa joace pe doua terenuri”, adica sa susțina și Rusia in agresiunea ei asupra Ucrainei, dar și sa-și cultive legaturile cu Occidentul. SUA avertizeaza ca nu accepta ca Beijingul…

- Secretarul american de Stat Antony Blinken, l-a asigurat marti pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o vizita-surpriza la Kiev, ca ajutorul militar american este ”in drum” catre Ucraina, vrand astfel sa ofere asigurari in toiul unei noi ofensive ruse in nord-estul Ucrainei, relateaza AFP.

- Slabita de doi ani de lupte, Ucraina are nevoie de oameni pentru a respinge atacurile ruse, dar are probleme in a gasi voluntari, potrivit unui reportaj The Guardian.Trupele ruse au capturat in februarie orașul Avdiivka, iar in ultimele saptamani au avansat in continuare in estul țarii, ocupand orașul…