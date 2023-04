Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock incepe joi o vizita in China, menita sa reafirme unitatea politica a Uniunii Europene in fata superputerii emergente, in conditiile in care comentariile lui Emmanuel Macron au dezvaluit posibile fisuri in abordarea comuna fata de Beijing, relateaza Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care se afla intr-o vizita de stat de doua zile in Olanda, a sustinut marti un lung discurs despre ”suveranitatea economica” a Uniunii Europene (UE), pe care o vrea mai independenta fata de China si Statele Unite, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele…

- Europa trebuie sa isi reduca dependenta fata de Statele Unite si sa evite sa se lase antrenata intr-o confruntare intre China si SUA in legatura cu Taiwanul, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu acordat la intoarcerea dintr-o v

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns miercuri dimineața in Polonia, a anunțat consilierul prezidential polonez pentru afaceri externe, Marcin Przydacz, potrivit Reuters. In același timp, omologul sau francez Emmanuel Macron si presedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, fac o vizita…

- Volodimir Zelenski vrea sa faca un plan de pace in 10 puncte, la inițiativa președintelui francez, Emmanuel Macron. Cei doi au discutat la telefon sa organizeze un summit pentru pace. Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski „eforturile diplomatice…

- „Domnule președinte, aș vrea sa va imbrațișez", i-a spus jurnalista.„De ce nu. Te rog, ma poți imbrațișa”, i-a raspuns liderul ucrainean și a coborat de la pupitru. BBC #Ukraine journalist said she wanted to hug President Zelensky to thank him but understood that'd be impossible (due to security measures).President…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri seara, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, de „hotararea” sa de a „insoti” Ucraina „spre victorie” si de disponibilitatea sa de a continua livrarile de arme franceze catre Ucraina, la aproape un an dupa debutul invaziei…

- Presedintele SUA, Joe Biden a refuzat luni, 30 ianuarie, categoric ideea de a trimite Ucrainei avioane de lupta americane F-16, transmite AFP și Agerpres . ”Nu”, a declarat Biden, fiind intrebat de un reporter de la Casa Alba despre posibilitatea de a furniza aeronavele pe care le cer liderii ucraineni.…