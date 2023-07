Zelenski anunță beneficiile obținute la summitul de la Vilnius - Video Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat joi seara, in discursul catre compatrioti, ca sase tari s-au alaturat deja acordului-cadru propus de G7 - grupul tarilor democratice cu cele mai puternice economii - anuntat la summitul NATO de la Vilnius prin care Kievului i se furnizeaza garantii de securitate pana la aderarea propriu-zisa la alianta militara occidentala, scrie news.ro. „Continuam acordul nostru de mare succes privind garantiile de securitate pentru Ucraina in drumul sau catre NATO prin pregatirea unor acorduri bilaterale. La numai o zi dupa Vilnius, sase tari s-au alaturat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

