Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie, transmite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice(NATO) sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…

- Inselaciunile cibernetice cresc exponential si dau tot mai multa bataie de cap autoritatilor. Ne lipsesc oamenii specializati si nu exista nici dotari suficiente ca sa putem stopa fenomenul. ''Inspectorul PRO'' a descoperit o metoda de fraudare importata din Marea Britanie si va arata ce trebuie sa…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au discutat despre intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina vineri, 14 aprilie, in cursul unui apel telefonic, a anuntat guvernul britanic, citat de DPA și Agerpres. Sunak i-a spus presedintelui Zelenski ca Marea…

- "Ucraina nu poate declansa in acest moment contraofensiva militara pentru a-i alunga pe rusi pentru ca nu are munitie, echipamente grele si avioane de lupta", spune presedintele Volodimir Zelenski.

- Germania, Franta si Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred ca un pact care sa oficializeze legaturi mai puternice intre Alianta Nord-Atlantica si Ucraina ar putea fi o modalitate de a incuraja Kievul sa inceapa discutii de pace cu Rusia, chiar daca Moscova continua sa ocupe teritoriul…

- Șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei, generalul Kirilo Budanov, afirma ca numeroasele incendii izbucnite in Rusia in ultimele luni nu sunt intamplatoare și ca „banii fac minuni”, relateaza Lenta . Comentariile sale vin in contextul in care comunitatea de analiști independenți OSINT Molfar…

- UPDATE 20:00 - Autoritatile ucrainene au dispus vineri evacuarea ultimilor civili ramasi in orasul strategic Bahmut din estul Ucrainei, care este un obiectiv prioritar al trupelor ruse si unde se dau de mai multe saptamani cele mai sangeroase lupte de la inceperea in urma cu un an a campaniei militare…