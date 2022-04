Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca aliatii au livrat in sfarsit armele pe care Kievul le-a cerut, adaugand ca armele vor ajuta la salvarea vietilor a mii de oameni, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Intamplatar sau nu, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a refuzat sa-l primeasca la Kiev pe președintele Frank-Walter Steinmeier chiar la cateva zile dupa ce Christine Lambrecht, ministrul german al Apararii, a anunțat ca Germania nu mai poate trimite arme Ucrainei, deoarece stocurile armatei…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca Ucraina doreste discuții directe intre presedintele Volodimir Zelenski si omologul rus al acestuia, Vladimir Putin, deoarece Kievul stie ca Putin este persoana care ia deciziile, transmite Reuters. „Ne dorim de multa vreme o conversatie…

- Statele Unite și aliații europeni pregatesc sa il evacueze din țara pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe membri guvernului sau, care ar urma sa conduca din Polonia un razboi de gherila impotriva forțelor ruse, scrie Washington Post . Armata ucraineana a opus o rezistența neașteptat de…

- Numarul soldaților ruși uciși de forțele ucrainene a ajuns la aproape 9.000 doar intr-o saptamana de la inceputul invaziei, transmite președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. "Armata noastra face totul pentru a distruge inamicul o data pentru totdeauna. Aproape 9.000 de ruși au fost uciși intr-o…

- Peste 400 de mercenari ruși opereaza la Kiev cu ordine de la Kremlin sa-l asasineze pe președintele Zelenski și guvernul sau și sa pregateasca terenul pentru ca Moscova sa preia controlul, scrie The Times . Grupul Wagner, o miliție privata condusa de unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui…

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica omologului sau francez Emmanuel Macron ca "provocarile" ucrainene sunt cauza agravarii ciocnirilor cu separatistii in estul Ucrainei, precizand in acelasi timp ca vrea sa "intensifice" eforturile diplomatice pentru rezolvarea conflictului, informeaza…