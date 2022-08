Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica seara, ca la Mariupol se pregateste un „proces-spectacol” pentru soldatii ucraineni capturati, el subliniind ca Ucraina nu va tolera acest lucru si, daca asa ceva se va intampla, orice negociere cu Rusia nu va mai exista. Presedintele ucrainean a afirmat ca la Mariupol se pregateste „decorul pentru un […] The post Zelenski afirma ca se pregateste un proces al soldatilor ucraineni capturati la Mariupol: Daca se intampla asa ceva, nu va mai exista nicio negociere cu Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…