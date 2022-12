Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a iesit din Ucraina de la invazia rusa, la 24 februarie, urmeaza sa fie primit miercuri la Casa Alba de catre presedintele american Joe Biden si sa se adreseze Congresului american, in cadrul unei vizite istorice, in cadrul careia America urmeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri, 21 decembrie, de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters.

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa discute problema Coreei de Nord in timpul discuțiilor cu președintele chinez Xi Jinping la summitul G20. Acest lucru a fost anunțat de consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, comunica Reuters. Dupa cum a spus Sullivan,…

- Odata cu izbucnirea razboiului din Ucraina, Volodimir Zelenski și Joe Biden au avut mai multe discuții telefonice. Președintele american a donat milioane de dolari pentru a ajuta armata ucraineana sa faca fața luptelor nemiloase purtate in teritoriul lor. Dupa mai mult timp, intre cei doi au existat…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca nu exclude o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in timpul summitului G20 din luna noiembrie, in Asia, relateaza The Guardian. "Ramane de vazut", a declarat liderul american reporterilor cand a fost intrebat daca ar folosi reuniunea G20 din Bali,…

- Presedintele american, Joe Biden, il va gazdui la Casa Alba, pentru o vizita de stat, la data de 1 decembrie, pe Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…