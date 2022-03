Zelenski afirmă că Israelul este un loc bun pentru discuţii cu Rusia Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Israelul face multe eforturi pentru a organiza discutii de pace la nivel inalt intre Ucraina si Rusia si a sugerat ca acestea ar putea avea loc la Ierusalim, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a acuzat joi NATO pentru razboiul din Ucraina si a declarat ca el va rezista apelurilor de a condamna Rusia, in comentarii ce pun la indoiala daca va fi acceptat de Ucraina sau de Occident ca mediator, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Franta ar considera Rusia responsabila pentru orice utilizare a armelor chimice sau bacteriologice in razboiul din Ucraina, a declarat ministrul de externe Jean-Yves Le Drian pentru ziarul Le Parisien intr-un interviu acordat miercuri, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, se va deplasa miercuri la Moscova si joi in Ucraina pentru discutii in vederea gasirii unui armistitiu, a anuntat marti seara presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șeful Garzii Naționale a Rusiei a declarat ca ofensiva militara a Moscovei in Ucraina nu va fi planificata, informeaza Reuters. Ar fi cea mai puternica recunoaștere de pana acum din partea unui oficial de la Kremlin ca invazia Rusiei in Ucraina a fost mai lenta decat se aștepta, relateaza BBC.…

- Israelul va continua sa incerce sa medieze conflictul dintre Rusia și Ucraina, chiar daca succesul pare puțin probabil, a declarat duminica prim-ministrul Naftali Bennett, dupa ce s-a intors de la discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- A treia runda de discutii intre Ucraina si Rusia cu privire la incetarea ostilitatilor va avea loc luni, a anuntat sambata intr-o postare pe Facebook un membru al delegatiei ucrainene, David Arahamia, fara a oferi detalii suplimentare - transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral ucrainean) a aprobat joi un proiect de lege care permite confiscarea bunurilor sau proprietatilor detinute de Rusia sau de cetateni rusi in Ucraina in contextul invaziei ruse in aceasta tara, relateaza Reuters si Liga.net, potrivit Agerpres. Fii…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…