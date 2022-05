Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele ruse au continuat sambata in zona de sud-est a Ucrainei, in regiunea Dnipro, dar și langa Zaporojie și Donețk. Au fost raportate explozii și la Odesa, unde oficiali ucraineni au anunțat ca a fost avariata pista aeroportului. In Mariupol, adjunctul comandantului batalionului Azov a transmis…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut noi declarații de-a dreptul uluitoare cu puțin timp in urma. Vor urma „lupte grele” in estul țarii, in zonele Donbas și Harkov, potrivit spuselor sale. Armata condusa de președintele Vladimir Putin s-a retras de la aeroportul Antonov din Hostomel.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari luni ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters. ”Avem un ultimatum cu puncte in el. ‘Urmati-l si apoi noi vom pune capat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca i s-a transmis, dupa ultima runda de negocieri cu Rusia, ca pozitiile suna ”mai realist”, dar este nevoie de timp pentru ca deciziile sa fie in interesul Ucrainei, transmite News.ro. ”Dupa cum mi s-a spus, pozitiile din negocieri suna acum mai realist.…

- Armata ucraineana a declarat joi dimineata devreme ca incetineste ofensiva Rusiei dupa doua saptamani de conflict, relateaza DPA. Statul major ucrainean a anuntat intr-un buletin ca in unele zone operationale unitatile rusesti si-au pierdut puterea de lupta si aduc rezerve. Fortele ruse inca inconjurau…

- Dupa cea de-a treia runda de negocieri dintre ruso-ucrainene, care a avut loc luni, Rusia a anunțat ca astazi, 8 martie, va opri focul in cinci orașe, Kiev, Sumi, Cernihiv, Mariupol și Harkov, pentru evacuarea oamenilor. Incercarile de pana acum de a evacua civilii au eșuat. Tot azi, presedintele ucrainean…

- Federația Rusa ataca Ucraina pe mai multe fronturi, dupa prima zi a invaziei bilanțul fiind unul tragic cu morți și raniți. Se duc lupte grele intre ruși și forțele ucrainene, dupa ce Putin și-a trimis armata sa atace din trei direcții. Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care…