Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Presedintele american Joe Biden i-a transmis direct presedintelui rus Vladimir Putin ingrijorarea sa privind cresterea prezentei trupelor rusesti in apropierea Ucrainei, precum si angajamentul Statelor Unite fata de integritatea teritoriala a acestei tari, a declarat miercuri consilierul pentru securitate…

- Deciziile anunțate joi ilustreaza inasprirea tonului Washingtonului in relația cu Moscova, dupa venirea la putere a președintelui Joe Biden, scrie Associated Press. Casa Alba a anunțat joi expulzarea a zece diplomați ruși și impunerea de noi sancțiuni impotriva Moscovei.Masurile sunt luate in semn de…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…

- BUCURESTI, 6 apr – Sputnik. „Exista in mod clar un plan deliberat pentru a crea o atmosfera toxica in cazul valorilor mobiliare rusești, pentru a reduce potențialul lor de investiții”, a declarat luni ministrul adjunct de Externe Alexander Pankin pentru RIA Novosti. © Sputnik / Максим БогодвидPentru…

- CHIȘINAU, 30 mar – Sputnik. Statelor Unite nu le va reuși sa vorbeasca cu Rusia de pe poziția de forța, a declarat Kremlinul, potrivit RIA Novosti. "Este imposibil. Americanii acum repeta ca pe o mantra - noi vom vorbi cu toata lumea de pe poziția de forța. Nici Putin, nici o alta persoana din…

- Vladimir Putin i-a raspuns joi sarcastic președintelui american Joe Biden, întorcându-i cumva acuzația potrivit careia ar fi un ”criminal”. Potrivit Reuters, Putin a spus ca oamenii au tendința de a vedea în ceilalți o reflexie a propriei persoane. El a adaugat ca îi…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec in alegerile prezidențiale americane de anul trecut in favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curand. “Va plati prețul”, a spus Biden intr-un interviu pentru…