- Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev, sambata dimineața, la o zi dupa ce cel puțin 21 de oameni au murit in urma atacului rușilor cu rachete care au lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje și un centru de sanatate in orașul-port Odesa. Rusia folosește "teroarea impotriva orașelor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma in mesajul zilnic adresat poporului de vineri noaptea, despre atacul de la Odesa, ca ”aceasta este teroare ruseasca deliberata, intentionata, nu niste greseli sau o lovitura de racheta accidentala”, El a multumit SUA si lui Joe Biden pentru sistemele…

- Norvegia s-a angajat vineri sa aloce 1 miliard de euro (1,04 miliarde de dolari) pentru a ajuta Ucraina sa se apere și sa sprijine persoanele aflate in dificultate, banii urmand sa fie utilizați și pentru reconstrucția țarii in urma invaziei ruse, relateaza Reuters . In cadrul unei conferințe de presa…

- Ucraina spune ca Rusia ataca furibund estul țarii, dar trupele sale rezista cu inverșunare. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe ucraineni ca au lovit platformele de extragere a gazelor din Marea Neagra, in largul peninsulei Crimeea. Trei oameni ar fi fost raniți și șapte sunt disparuți, susține un…

- Fortele ruse ataca cu rachete un important pod care leaga Ucraina de Romania, se arata in ultima evaluare a Ministerului britanic al Apararii. Rusia efectueaza atacuri cu rachete cu raza lunga impotriva infrastructurii din intreaga Ucraina. Acest pod cu importanta strategica (podul Zatoka) leaga Ucraina…

- Atacurile lansate luni, 9 mai, asupra orașului-port Odesa, de la Marea Neagra, au vizat un centru comercial și doua hoteluri, relateaza CNN . O persoana a murit și mai multe au fost ranite in urma bombardamentelor. Trei rachete Kinjal – noile rachete hipersonice ale Rusiei – au fost trase dintr-un avion…

- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al…