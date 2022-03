Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus ca se teme ca Rusia ar putea conduce un atac chimic in Ucraina, adica exact ce ii acuza rușii pe ucraineni ca ar intenționa sa faca. In discursul sau de azi noapte, el a mai spus ca in ultimele doua zile forțele Kievului au reușit evacuarea a pana la…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi, 10 martie, absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov în Antalia (Turcia), în privinta unei încetari a focului în Ucraina, relateaza France Presse si Reuters cu referire la Agerpres.ro.…

- Ziua a 14-a de razboi aduce embargo-ul SUA pentru petrolul, gazele si carbunele rusesti, in timp ce Kremlinul ameninta ca barilul de petrol poate depasi 300 de dolari. Marea Britanie, de asemenea, a anuntat ca va opri importurile de petrol pana la finalul anului 2022. In aceeasi zi, si UE a anuntat…

- Dmitro Jivitki, seful administratiei regionale din Sumi, a anunțat ca mai multe case au fost distruse cand o bomba a lovit in apropiere de centrul orasului Sumi. Peste zece persoane au fost ucise, inclusiv copii, spune oficialul local, citat de agenția dpa și Agerpres . „In unele localitati au fost…

- Ministerul britanic al Apararii a transmis luni ca lovirea infrastructurii de comunicații a Ucrainei prin atacurile lansate de forțele ruse face parte dintr-o probabila campanie prin care incearca reducerea accesului la surse credibile de informare, relateaza Reuters.„Rusia țintește probabil infrastructura…

- FOTO| Un pilot de origine romana cazut la datorie in Ucraina a fost decorat post-mortem de președintele Zelensky Un pilot de origine romana cazut la datorie in Ucraina a fost decorat post-mortem de președintele Zelensky Pilotul maior Stepan Ciobanu, care a cazut luni, 28 februarie, la 58 de ani, a primit…

- Bombardamentele au continuat marti la Kiev, unde cel putin cinci persoane au fost ucise in urma unui atac asupra turnului de televiziune. Nu doar capitala Ucrainei a fost tinta rachetelor, ci si orasul Harkov. In timp ce pregateste un asalt asupra Kievului, armata rusa sustine ca a taiat accesul Ucrainei…

- Din dimineața zilei de joi, 24 februarie, Rusia ataca Ucraina pe mai multe fronturi. Intre forțele ucrainene și armata rusa se dau batalii in orașe importante, precum Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa. Romania i-a propus Ucrainei sa joace meciurile de acasa la București