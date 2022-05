Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul de cadouri de la Casa Alba (whitehousegiftshop.com) a pus in vanzare o moneda dedicata președintelui Ucrainei. Toate fondurile stranse din vanzarea acesteia vor merge citre Crucea Roșie, de unde vor fi redirecționate in vederea sprijinirii persoanelor afectate de conflict. Moneda numita „Invazia…

- Cancelarul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, susține ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va intalni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cel mai probabil dupa o anticipata batalie majora in regiunea Donbas din estul Ucrainei, pe care ucrainenii sa o și caștige, ceea ce le-ar…

- Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, este un semnal foarte clar ca relațiile dintre cele doua țari vor fi – in anii care vin – mult mai stranse, iar romanii din Ucraina se vor bucura de mai multe drepturi – e de parere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, in fața Parlamentului israelian, ca Partidul Nazist, cunoscut sub numele de NSDAP, a fost lansat in Germania in urma cu 102 ani, pe 24 februarie – data la care Rusia a invadat anul acesta Ucraina, informeaza BBC. „Ei spun din nou aceste…

- Procurorii polonezi au colectat peste 300 de declaratii ale martorilor in cadrul unei anchete cu privire la crimele de razboi comise de fortele ruse in Ucraina, a anuntat ministrul justitiei polonez Zbigniew Ziobro, citat joi de thenews.pl. ”Au fost deja stranse peste 300 de marturii si declaratii care…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…