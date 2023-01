Stiri pe aceeasi tema

- Pe 5 februarie, Grupul celor Sapte tari, Australia si Uniunea Europeana vor extinde sanctiunile impotriva Rusiei pentru razboiul sau din Ucraina, punand un plafon de pret pentru produsele sale petroliere, cum ar fi benzina si motorina. Coalitia a impus o limita de 60 de dolari pe baril pentru vanzarile…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a facut apel marti la omologul sau chinez Xi Jinping, in cursul unei discutii telefonice, sa isi 'foloseasca influenta' pe langa presedintele rus Vladimir Putin pentru incetarea razboiului din Ucraina, a transmis presedintia de la Berlin, informeaza AFP, potrivit…

- In calitate de ”bune administratore ale APEC”, Statele Unite vor invita Rusia, care este membra a blocului de 21 de tari, a declarat Matt Murray, un inalt oficial american la APEC, intr-o conferinta de presa sustinuta la Singapore. Relatiile dintre Washington si Moscova s-au deteriorat pana la cel mai…

- ​Kremlinul a anunțat luni ca președintele rus Vladimir Putin nu iși va ține anul acesta conferința de presa maraton, relateaza TASS și Interfax . „In ceea ce privește marea conferința de presa, da, nu va fi una pana in noul an”, le-a raspuns Dmitri Peskov jurnaliștilor acreditați pe langa Kremlin,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in special pentru a pregati noua conferinta de sprijin pentru Ucraina, care va avea loc marti la Paris, si pentru a acorda „tot sprijinul” sau propunerii ucrainene de plan de pace, potrivit celor…

- Volodimir Zelenski l-a criticat pe primarul Kievului in legatura cu furnizarea de adaposturi de urgența, intr-un semn de nemulțumire rar intalnit intre liderii ucraineni de la inceputul invaziei rusești, potrivit Sky News . Președintele a indicat ca Vitali Klitschko, legenda boxului devenita politician,…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a anunțat ca țara sa va oferi Republicii Moldova un ajutor suplimentar de 32,3 milioane de euro (33,08 milioane de dolari) pentru a ajuta la consolidarea impotriva efectelor razboiului din Ucraina vecina, relateaza DPA.Aceste fonduri urmeaza sa fie…

- Intr-un interviu difuzat marti de televiziunea nationala ucraineana, Veresciuk le-a spus ucrainenilor aflati in prezent in strainatate ca ar trebui sa astepte pana in primavara inainte de a se intoarce in Ucraina. “Am vrut sa ii rog sa nu se intoarca. Trebuie sa supravietuim iernii”, a spus ea. Din…