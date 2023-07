Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ia in considerare propunerea ca Banca Agricola Rusa sa infiinteze o filiala pentru a se reconecta la reteaua financiara globala, ca o favoare pentru Moscova, in speranta ca in acest fel Kremlinul va accepta prelungirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, scrie…

- FSB transmite vineri ca a prins in flagrant cinci membri ai unei grupari infracționale organizate care incercau sa scoata din Rusia un kilogram de Cesiu-137 radioactiv, pentru a-l folosi impotriva Rusiei in cursul operațiunii militare speciale din Ucraina, conform Ria Novosti, scrie Rador.Potrivit…

- Pe masura ce incep lucrarile pregatitoare, ONU doreste ca in paralel sa se desfasoare discutii cu privire la largirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, convenit in iulie anul trecut, astfel incat acesta sa includa mai multe porturi ucrainene si alte incarcaturi decat cereale,…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a precizat, joi, la deschiderea Forumului de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ca agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a readus Europa in vechea paradigma a razboiului pe scara larga, de durata și de mare intensitate, ca amenințare, informeaza Știrile TVR.„Pe…

- Dezvaluirea, scrie Washington Post, ilustreaza complicata dinamica a razboiului, in care o Ucraina dornica sa impinga lupta pe teritoriul Rusiei este uneori reținuta de Statele Unite, care incearca sa evite escaladarea conflictului.In februarie, cu doar cateva zile inainte de prima aniversare a invaziei…

- Tensiunile ruso-ucrainene sunt in creștere. 11 nave de razboi rusești, dintre care doua submarine inarmate cu rachete de croaziera Kalibr, sunt raportate a fi pregatite de lupta in Marea Neagra de catre Comandamentul Operațional al Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…

- "Va mulțumim pentru scrisoarea dvs. din 31 martie 2023. Suntem conștienti pe deplin de ingrijorarile pe care le exprimați in ceea ce privește creșterea importurilor de anumite produse agricole ucrainene.Avand in vedere piața noastra unica și uniunea noastra vamala, este necesara o abordare europeana…

- Budapesta interzice in continuare importurile de cereale ucrainene, dar va permite ca acestea sa tranziteze teritoriul sau „intr-o maniera controlata”, a anunțat miercuri ministrul agriculturii Istvan Nagy, dupa negocieri la Bruxelles, relateaza Reuters.De asemenea, Nagy a mai precizat miercuri seara…