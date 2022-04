Zelenski acuză într-un interviu acordat BBC Germania şi Ungaria că plătesc cu bani pătaţi de sânge petrolul rusesc Liderii de la Kiev sunt tot mai frustrati din cauza Berlinului, care a sustinut unele dintre sanctiunile impuse Rusiei, dar care se opune unor masuri mai dure vizand petrolul. ”Unii dintre prietenii si partenerii nostri inteleg ca acum sunt alte vremuri, ca nu mai este vorba despre afaceri si bani”, a declarat Zelenski BBC in sala sa de criza, la Kiev. ”Este o problema de supravietuire”, subliniaza el. Seful statului urainean indeamna, de asemenea, la livrari suplimentare de armament Ucrainei, subliniind ca Kievul nu primeste livrari de armament suficient de rapid pentru a face fata asaltului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

