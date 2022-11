Stiri pe aceeasi tema

Ministerul britanic al Apararii sustine ca probabil fortele ruse au inceput retragerea din orasul ucrainean Herson pe 22 octombrie si este probabil ca fortele ruse sa fi distrus podurile de peste fluviul Nipru in timpul acestui proces, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.

Forțele ruse intenționeaza sa-și retraga artileria de pe malul drept al raului Nipru din regiunea Herson, a informat pe 30 octombrie Statul Major al Ucrainei. Unitațile care au fost staționate acolo ar putea fi transferate in alte zone ale frontului, relateaza Kyiv Independent.

Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Evacuarea va dura circa sase zile, a indicat guvernatorul rus Vladimir…

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica, ca forțele ucrainene au eliberat micile așezari Arkhanhelske și Miroliubivka, din regiunea Herson, relateaza RADOR.

Ucrainenii au descoperit inca doua gropi care conțin cadavrele a sute de persoane in orașul nord-estic Izium, pe care Kievul l-a recucerit de la Rusia in aceasta luna, a declarat președintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

Forțele ucrainene au eliberat așezarea Chkalovske din regiunea Harkov, a declarat duminica președintele Volodimir Zelenski, pe Telegram, potrivit Mediafax.

Forțele aeriene rusești au lovit atelierele fabricii Motor Sich din regiunea ucraineana Zaporojie, unde erau reparate elicoptere, a susținut duminica Ministerul rus al Apararii, citat de agenția de stat RIA, transmite Reuters.

Rusia anunta duminica faptul ca a distrus, cu rachete de tip Kalibr, un depozit de munitie cu rachete destinate sistemului american de artilerie HIMARS, in Odesa, in sud-estul Ucrainei, insa Kievul o acuza ca a lovit un depozit de cereale, relateaza Reuters.