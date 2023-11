Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat miercuri in regiunea Odesa (sud) pentru a se intalni cu responsabili militari din zona in vederea analizarii situatiei de securitate de la Marea Neagra.

- Noul ministru de Externe al Marii Britanii, David Cameron, a efectuat prima sa vizita in strainatate, la Kiev. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a primit pe ministrul de Externe britanic și l-a felicitat pentru numirea in funcție, chiar la inceputul acestei saptamani.

- UPDATE, ora 6:40 - Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca poporul sau merita sa fie in Uniunea Europeana, impreuna cu celelalte popoare libere. „Intelegem deja ce pasi sunt necesari in continuare pentru a avansa dupa decizia Consiliului European si a aduce scopul cheie - accederea tarii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul olandez Mark Rutte au vizitat vineri portul Odesa de la Marea Neagra, informeaza The Guardian.Potrivit președintelui ucrainean, Kievul depune eforturi pentru a-și consolida poziția in Marea Neagra pentru a putea continua exporturile de cereale,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat in cadrul vizitei sale la Palatul Cotroceni ca in curand urmeaza sa fie deschis un coridor de cereale din Ucraina, prin Republica Moldova, catre Romania. Ce presupune aceasta? Volume tot mai mari care tranziteaza țara noastra și o presiune enorma…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, la Palatul Cotroceni, pe Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit Administratiei Prezidentiale . ”Vizita reconfirma continuarea sprijinului neconditionat al Romaniei pentru Ucraina, in contextul razboiului ilegal al Rusiei impotriva…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a spus ucrainenilor in discursul video de miercuri seara ca a fost zi dificila, din cauza atacului rusesc de la Kostiantinivka, in care au cazut victime zeci de civili , dar totodata a fost si o zi plina de evenimente in plan diplomatic, mentionand intre…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica ca a discutat cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre modalitati de a asigura functionarea coridorului instituit de Kiev in Marea Neagra, care sa permita siguranta navigatiei, dupa retragerea Moscovei din acordul privind exportul de…