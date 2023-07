Zelenski a vizitat poziţiile forţelor speciale ucrainene lângă Bahmut Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat sambata ca a vizitat pozitiile fortelor speciale ucrainene in apropierea liniei frontului din regiunea Bahmut, in estul Ucrainei, unul dintre punctele fierbinti ale actualei contraofensive ucrainene, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ''Spre Bahmut, pozitii avansate ale fortelor de operatiuni speciale. Ma aflu astazi aici pentru a-i felicita pe soldatii nostri pentru indeplinirea sarcinilor si pentru a aduce un omagiu curajului lor'', a afirmat Zelenski pe Telegram. CITESTE SI Berlinul avertizeaza asupra riscurilor de spionaj… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

