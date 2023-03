Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a trecut marti in revista unitatile fortelor de securitate ucrainene care protejeaza frontiera cu Rusia in provincia Sumi din nord-estul Ucrainei, a informat intr-un comunicat biroul sefului statului, transmite EFE. Vizita are loc la cateva zile dupa bombardamentele…

- Fortele ucrainene din afara orasului disputat Bahmut din estul Ucrainei reusesc sa tina unitatile ruse la distanta, astfel ca munitii, alimente, echipamente si medicamente pot fi livrate aparatorilor, a anuntat armata ucraineana, informeaza Reuters. De asemenea, in cel mai recent raport al sau privind…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis duminica un inalt comandant militar care a contribuit la conducerea luptei impotriva trupelor ruse in estul tarii, fara insa a-si motiva decizia, informeaza Reuters. Printr-un decret scurt, presedintele Zelenski a anuntat demiterea lui Eduard Moskaliov…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, ca una din posibilele consecințe ale intarzierii livrarii de arme Ucrainei ar putea fi o invazie a Rusiei in Moldova, informeaza The Guardian. Pentagonul a anunțat atribuirea unui contract in valoare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat vineri Conferintei de Securitate de la Munchen, unde a insistat ca este vital sa fie oferite rapid mai multe arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, sustinand ca, in timp ce Occidentul inca negociaza livrari de tancuri, Kremlinul…

- Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, a declarat duminica ca lupte aprige au loc in partile de nord ale orasului ucrainean Bahmut, und e atentia fortelor ruse s-a concentrat de mai multe saptamani, scrie The Guardian. Prigojin a declarat ca fortele ucrainene nu se retrag, relateaza…

- Consiliul National de Securitate al Ucrainei a impus sanctiuni impotriva a 22 de reprezentanti ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Decretul respectiv a fost semnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 'Decizia Consiliului de Securitate și Aparare Naționala vizeaza independența noastra spirituala,…