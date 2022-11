Stiri pe aceeasi tema

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina sunt acte de teroare pura - sustine sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia toate aceste actiuni ale armatei ruse reprezinta crime de razboi - transmite RBC.

Alla Pugaciova, regina muzicii pop sovietice, a declarat luni ca se afla in Israel, la trei saptamani dupa ce a denunțat razboiul din Ucraina al președintelui Vladimir Putin pentru ca a transformat Rusia intr-o paria globala, anunța Reuters, potrivit Rador.

Uniunea Europeana ar trebui sa introduca o plafonare temporara a pretului la gazele naturale pana cand va putea fi adoptat un nou index al preturilor, a declarat miercuri, in Parlamentul European, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.

Cel de-al treilea discurs despre Starea Uniunii al presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost dominat de razboiul din Ucraina si gasirea de raspunsuri la cresterea preturilor la energie in Europa. In discursul sau anual in Parlamentul European, von der Leyen a propus o taxa pe profiturile…

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a aparut joi, in public, intr-o conferința de presa comuna alaturi de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa accidentul de mașina in care a fost implicat liderul de la Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mancat pepene galben și pepene roșu crescuți in teritoriile eliberate din mainile trupelor ruse in Herson, la un pranz cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Pravda Ucraineana.

Comisia Europeana a propus miercuri 5 miliarde de euro sub forma de asistența macrofinanciara pentru Ucraina, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform CNN, anunța Mediafax.

Bruxelles-ul va oferi Ucrainei saptamana aceasta o asistența macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.