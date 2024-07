Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul ungar Viktor Orban au avut marti o intalnire inedita la Kiev, marcata de cordialitate dupa numeroasele momente de tensiune bilaterala si axata pe initiativele propuse de ambele parti pentru a avansa pe o cale diplomatica spre incheierea razboiului…

- In timpul discuțiilor cu președintele Vladimir Zelenski de la Kiev, premierul ungar Viktor Orban a promovat ideea unui armistițiu urgent, care este inclus in toate „planurile de pace” proruse, dar nu a insistat asupra lui, relateaza Ukrainska Pravda.In declaratiile de presa facute dupa discutiile bilaterale…

- Vizita lui Orban in Ucraina, prima sa de la inceputul razboiului, vine la doar o zi dupa ce Ungaria a preluat președinția rotativa a Uniunii Europene. Vizita este considerata surprinzatoare pe plan extern, intrucat Orban a criticat anterior Ucraina și s-a aliniat cu Rusia. Orban s-a opus chiar și ideii…

- Presedintele rus Vladimir Putin este pregatit sa opreasca razboiul din Ucraina printr-o incetare negociata a focului care recunoaste liniile actuale ale frontului, spunand in acelasi timp ca este pregatit sa lupte in continuare daca Kievul si Occidentul nu raspund, au declarat patru surse rusesti pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Ucraina face progrese in productia de rachete pentru a se apara de Rusia, a declarat miercuri seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in mesajul sau video difuzat zilnic, informeaza dpa. A fost demarata productia in serie si au fost dezvoltate noi modele, a spus Zelenski. Acum, este important…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, in declaratii difuzate sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu mijloace cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters. Cel mai dur avertisment de pana acum…