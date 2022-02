Stiri pe aceeasi tema

- Comandatul Forțelor Armate ale Ucrainei cere militarilor ucraineni sa produca „daune maxime invadatorilor”, dupa ce Rusia a atacat joi dimineața Ucraina atat pe cale aeriana, cat și la sol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…

- Statele Unite au anuntat ca urmeaza sa impuna noi sanctiuni Rusiei marti, dupa o prima reactie prudenta fata de ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de desfasurare a unor trupe ruse in cele doua zone separatiste don Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat marti, intr-discurs adresat natiunii, o incalcare a "suveranitatii si integritatii teritoriale" a Ucrainei dupa recunoasterea independentei celor doua "republici" separatiste Donbas de catre Moscova, de care el afirma ca "nu ii este frica", scrie…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va vorbi duminica la telefon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si sambata cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a incerca "sa evite ce este mai rau" in Ucraina, a anuntat vineri seara Palatul Elysee, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski , a mers la terenul de antrenament Rivne din vestul ucrainei pentru a inspecta exercițiile militare ale forțelor terestre ucrainene. Colonelul Andriy Melnik, unul dintre comandanții terenului de antrenament Rivne, a spus ca trupele s-au antrenat cu o gama larga…

- Ucraina ar fi dispusa sa renunțe la aspirațiile privind apartenența la NATO daca asta ar preveni un eventual razboi cu Rusia. Declarația a fost facuta de ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, Vadym Prystaiko, la postul de radio BBC. Washingtonul se așteapta la o invazie rusa in orice clipa. In acest…

- Cateva mii de ucraineni s-au adunat sambata la Kiev pentru a-și arata unitatea, pe fondul temerilor legate de o invazie rusa, in timp ce liderul ucrainean le-a spus oamenilor sa nu intre in panica și a ripostat la ceea ce el a spus ca este o abundența de previziuni sumbre despre razboi din media. Reuters…